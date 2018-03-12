2, 5 та 10 гривень стануть монетами
Національний банк України презентує нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.
Про це йдеться в прес-анонсі Нацбанку, розісланому журналістам.
"Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу", - йдеться у повідомленні НБУ.
"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - додається там.
У регулятора також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 09 березня 2015 року.
Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.
Економічна правда