2, 5 та 10 гривень стануть монетами

Національний банк України презентує нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про це йдеться в прес-анонсі Нацбанку, розісланому журналістам.

"Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу", - йдеться у повідомленні НБУ.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - додається там.

У регулятора також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 09 березня 2015 року.

Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Економічна правда