Україна закликає ЄС відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"

Під час перемовин із віце-президентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні президент Петро Порошенко закликав Європейську Комісію та країни-члени Євросоюзу відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Ми не могли оминути нашою увагою необхідність посилення співпраці у питаннях енергетичної безпеки України та ЄС, особливо у зв’язку із останніми цинічними діями російського "Газпрому", - зазначив Петро Порошенко.

"Ми маємо зробити надзвичайно важливі висновки з цієї газової кризи. Росія є ненадійним постачальником і лише об’єднані дії України і ЄС зможуть забезпечити енергетичну безпеку як України, так і Європейського Союзу", - наголосив президент.

За його словами, під час найближчого Саміту планується обговорення секторальних напрямків співпраці і можливість приєднання України і до цифрового, і до енергетичного союзів, й інші форми співпраці, "по яким уже за розпорядженням Президента Єврокомісії розпочалася відповідна робота".

"Враховуючи поточну ситуацію, ми маємо зробити важливі висновки. По-перше, "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України. По-друге, "Газпром", а якщо точніше Кремль, чітко засвідчив намір використовувати і в майбутньому питання газопостачання до Європи як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям", - наголосив Порошенко.

"Враховуючи це, Україна ще раз звернулася до Європейської Комісії, держав-членів ЄС відмовитися від намірів будівництва "Північного потоку-2", як проекту, що загрожує енергетичній безпеці як України, так і ЄС", - заявив президент.

Нагадаємо, Могеріні закликала "Газпром" поважати зобов'язання перед "Нафтогазом".