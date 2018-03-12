Кабмін підтримує законопроект "Про валюту" - Гройсман
Понеділок, 12 березня 2018, 16:35
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд підтримує розроблений Національним банком України та схвалений Національною радою реформ при президенті проект закону "Про валюти".
Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу, передає "Інтерфакс".
"Законопроект "Про валюті" дуже якісно підготовлений Національним банком. І я радий що сьогодні президент його направить до парламенту", - сказав він.
Гройсман підкреслив, що це хороша законодавча ініціатива, яку уряд має намір підтримувати.
Прем'єр також виступив за якнайшвидше ухвалення Верховною Радою цього документа.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав і запропонував Верховній раді законопроект "Про валюту".
Економічна правда