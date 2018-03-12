Президент підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю

Президент Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Підпис під документом Порошенко поставив під час зустрічі влади з бізнесом.

Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Кількість учасників товариства не обмежується.

Законопроектом передбачено регулювання корпоративних договорів, відомих як "shareholder agreements".

Відтепер учасники товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати наглядові ради в статутах своїх товариств.

Ухвалення законопроекту регулює законодавство, прийняте в 1991 році. При тому, що ТОВ - найпоширеніша форма бізнесу в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону №4666 про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 6 лютого 2018 року.

Економічна правда