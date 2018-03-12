У Маріуполі чиновниця намагалася приховати від декларування 22 автобуси

Начальник диспетчерської Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління Тетяна Радімушкіна не вказала в декларації за 2016 рік сімейного майна на суму 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у висновку НАЗК, який оприлюднив проект "Марлін".

Зокрема чиновниця не задекларувала квартиру чоловіка площею 46,2 м², придбану у 2012 році, вартістю 61,2 тис гривень.

Не вказані в декларації 22 автобуса "Рута". За інформацією з Регіонального сервісу МВС сумарна вартість автобусів складає 1,299 млн гривень. Найдешевший автобус 2008 року випуску оцінений в 42,6 тис гривень. Найдорожчий, 2014 року – в 95,4 тис гривень.

Не вказані гроші, отриманні за продаж автівок чоловіка: ВАЗ 21102 2000 року випуску за 60 тис гривень; автобус ГАЗ 3302 2006 року за 5 тис гривень. та Hyundai Sonata 2008 року за 1 тис гривень.

Також не задекларована фірма чоловіка Радімушкіної ТОВ "Тітан АТП".

В цілому НАЗК встановило недостовірність даних в декларації на півтора мільйони гривень. І передало інформацію до Національної поліції Донецької області.

Перевірка НАЗК Тетяни Радімушкіної з Маріуполя тривала вісім місяців, з червня 2017 року по лютий 2018 року.

Економічна правда