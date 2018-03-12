Мережі АЗС знижують ціни на бензин

В період з 7 по 12 березня мережі АСЗ ОККО і WOG знизили роздрібні ціни на всі види пального на 50 копійок за літр.

Про повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає enkorr.

Зокрема, в мережі ОККО вартість бензину марки А-92 тепер становить 30,49 грн/л, А-95 - 31,49 грн/л, А-95+ - 32,49 грн/л, ДП - 29,99 грн/л.

На станціях WOG бензин марки А-92 подешевшав до 30,45 грн/л, А-95 - 31,45 грн/л, А-95+ - 32,45 грн/л, ДП - 28,95 грн/л.

Мережа KLO знизила ціни на бензини марок А-92 і А-95 на 1 грн/л, - до 27,99 грн/л і 28,99 грн/л, відповідно. Бензин А-95+ і ДП в мережі подешевшали на 50 коп/л, - до 31,29 грн/л і 26,99 грн/л.

Такі мережі як Marshal, "Народна", "Нефтек" і "Катрал" опустили ціни на 12-50 коп/л.

Середні ціни по країні 12 березня знизилися на 8-13 коп/л.

Ціни на пальне в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого. Цьому сприяло зниження цін на нафту і зміцнення курсу гривні.