Торік податкова перевірила тільки 1% малого бізнесу і ФОПів

У 2017 році Державна фіскальна служба приходила з перевірками до 2,4 тисячі ФОПів, 10,6 тисячі суб'єктів малого підприємництва, 5,1 тисячі - середнього підприємництва, а також до 226 великих компаній.

Про це свідчить інформація, опублікована в річному звіті податкової, передає Delo.ua.

Таким чином, перевірками податківців в минулому році було охоплено 1% ФОПів (2,4 тис з 243 тис), 1,3% малих підприємців (10,6 тис з 829 тис), 13,9% середніх підприємців (5, 1 тис з 37 тис) і 61,6% великих (226 з 367).

"Увагу фіскальних органів зосереджено, в основному, на суб'єктах великого і середнього бізнесу", - йдеться в річному звіті ДФС.

Раніше повідомлялося, що фіскальна служба за 2017 рік виявила 5 тис найманих працівників, трудові відносини з якими не були оформлені працедавцями.

Фіскали виявили порушення законодавства у 60% перевірених суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, у парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.