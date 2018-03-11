Українці отримали майже мільярд компенсації на "теплі кредити"

Завдяки урядовій програмі "Теплі кредити" у 2017 році видано 110,9 тисячі позик на 818 мільйонів гривень на енергозберігаюче обладнання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Завдяки урядовій програмі "Теплі кредити" в 2017 році видали 110,9 тис. позик. Держава компенсувала 818 млн грн на енергозберігаюче обладнання. Люди та ОСББ встановили металопластикові вікна, лічильники, утеплили стіни", - повідомив глава уряду.

Зокрема, 106 тис. кредитів було видано на вікна, лічильники та утеплення. Ще 4,3 тис. кредитів виділили на "негазові" котли.

Загальна сума витрачених на "теплі кредити" коштів становила 2,32 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році в бюджет закладено більше коштів для фінансування "теплих" кредитів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

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Економічна правда