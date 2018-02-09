Всі розділи
Укр / Рус

Шотландська баронеса запускає криптовалюту для жінок

П'ятниця, 9 лютого 2018, 15:45
 

Шотландська баронеса Мішель Мон і її бойфренд бізнес-магнат Дуг Барроумен запустять криптовалюту Equi на основі Еthereum.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відзначається, що криптовалюта покликана "надихнути жінок інвестувати в індустрію технологій"

Баронеса сподівається залучити 75 мільйонів доларів на первинному розміщенні монет.

Старт попереднього продажу токенів запланований на 1 березня. Розмір мінімальної інвестиції - 100 тисяч доларів. Основний продаж відкриється через тиждень з мінімальними інвестиціями в 100 доларів.

Ціна одного токена - 50 центів.

Загальний розмір емісії очікується на рівні 250 млн токенів, з них для засновників зарезервовано 35%.

Нагадаємо, один із найбагатших людей в світі, американський інвестор Уоррен Баффет вважає, що повальне захоплення біткоїнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.

Економічна правда

криптовалюта
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Виробник відеокарт Nvidia отримав рекордний прибуток завдяки майнерам 9 лютого 2018, 15:40
Кіберполіція хоче легалізувати криптовалюту 9 лютого 2018, 09:25
У Луцькому політесі вилучили техніку для майнінгу криптовалюти 8 лютого 2018, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті