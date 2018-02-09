Шотландська баронеса запускає криптовалюту для жінок

Шотландська баронеса Мішель Мон і її бойфренд бізнес-магнат Дуг Барроумен запустять криптовалюту Equi на основі Еthereum.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відзначається, що криптовалюта покликана "надихнути жінок інвестувати в індустрію технологій"

Баронеса сподівається залучити 75 мільйонів доларів на первинному розміщенні монет.

Старт попереднього продажу токенів запланований на 1 березня. Розмір мінімальної інвестиції - 100 тисяч доларів. Основний продаж відкриється через тиждень з мінімальними інвестиціями в 100 доларів.

Ціна одного токена - 50 центів.

Загальний розмір емісії очікується на рівні 250 млн токенів, з них для засновників зарезервовано 35%.

Нагадаємо, один із найбагатших людей в світі, американський інвестор Уоррен Баффет вважає, що повальне захоплення біткоїнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.

Економічна правда