Автогаз почав дешевшати завдяки зміцненню гривні

Середні оптові ціни скрапленого газу 8 лютого становили 21,8 тисячі гривень за тонну, що на 390 гривень за тонну нижче ціни, за якою ресурс торгувався 7 лютого.

Про це пише enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

За словами керівника GT Group Владислава Колодяжного, зараз імпортний паритет цін на скраплений газ знаходиться в районі 18,5 тис-19 тис грн/тонна.

"Знижувальний тренд формують котирування на польському кордоні і зміцнення курсу гривні. Ціни на східному кордоні будуть знижуватися у слід за котируваннями Brest з невеликим часовим лагом. На внутрішньому ринку дорогі залишки, куплені при курсі 29 грн/доллар, уповільнюють динаміку падіння оптових цін. Але внутрішні аукціони стануть основним драйвером зниження", - вважає Колодяжний.

У четвер на торгах ЗВГ "Полтавської газонафтової компанії" ціна впала на 1 тисячу грн/тонна у порівнянні з торгами напередодні.

Колодяжний додав, що лютий і березень - це найнижчий сезон споживання скрапленого газу, в цей період відбувається падіння цін, і нинішній рік не стане винятком.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року в Україні роздрібні ціни на автогаз досягли рекордного значення - майже 17 грн за літр.

Таке зростання було викликане тимчасовим дефіцитом на ринку і обмеженням поставок з боку Росії.

Для зниження залежності від РФ українські компанії продовжили диверсифікувати поставки скрапленого газу, почавши імпорт з Казахстану, Польщі, Румунії та портів Чорного моря.