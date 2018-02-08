Курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,08-27,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08-27,12 гривні;

Євро - 33,24-33,29 гривні;

Російський рубль - 0,4679-0,4688 гривні.

Нагадаємо, 8 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:15 встановилися на рівні 27,11-27,14 гривні за долар.

Економічна правда