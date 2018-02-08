В Україну зайде новий арабський перевізник - Омелян

В Україні може з'явитися ще один топовий арабський перевізник, який здійснюватиме польоти в Азію з регіональних українських аеропортів.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав під час прес-зустрічі, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ведуться переговори з одним із топових арабських перевізників, я впевнений - вдалі. І якщо вони відкриють свої перевезення зі Львова в Азію, і з Харкова в Азію, ми побачимо багатьох поляків, які приїдуть до Львова, бо це поруч, і платять дешево в Азію, а ще ми побачимо білорусів, які прилетять до Харкова", - зазначив міністр.

За його словами, перевізник наразі ще вивчає ринок.

Також Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways планує збільшити географію своїх польотів в Україні.

"Ми отримаємо новий хаб для українців і мешканців Азії, які будуть летіти в Україну, власне у Досі", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, наприкінці січня Омелян перебував у Катарі з візитом, метою якого було залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру України та розширення двосторонньої співпраці у сфері авіації.

Нагадаємо, з 28 серпня 2017 року літаки авіакомпанії Qatar Airways почали здійснювати рейси з України.

Раніше стало відомо, що Україна у 2017 році побила рекорд авіаперевезень.