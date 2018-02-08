"Нова Пошта" хоче впровадити систему криптозахисту даних клієнтів

Група компаній "Нова Пошта" впроваджує нову стратегічну IT-програму і планує запустити системи криптографічного захисту, анонімізації персональних і аналітичних даних клієнтів для підвищення інформаційної безпеки компанії.

Про це повідомив директор з інформаційних технологій "Нова Пошта" Олександр Євстратов, передає "Інтерфакс-Україна".



Коментуючи скріншоти контактної бази клієнтів, що раніше з'явилися в мережі, Євстратов наголосив, що цей документ не є базою даних клієнтів "Нової пошти".



"База на скріншоті в пості може належати будь-якому іншому українському підприємству, там немає жодних ознак того, що це дані саме "Нової пошти". Більш того, первинний аналіз зображення на скріншоті показав, що в таблиці є дані, які відсутні в нашій поточній базі", - наголосив він.



Водночас Евстратов заявив, що компанія перебуває на стадії впровадження нової стратегічної IT-програми, в якій особлива увага приділяється інформаційній безпеці, передовим механізмам захисту даних і моніторингу ризиків.



"Зараз ми залучаємо в команду кращих експертів галузі, проводимо переговори з потенційними партнерами. Плануємо запуск систем криптографічного захисту, анонімізації персональних і аналітичних даних. Реакція групи компаній "Нова Пошта" на будь-яку спробу протизаконним способом заволодіти даними наших клієнтів буде однозначною і жорсткою", - наголосив Євстратов.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в мережу виставлені на продаж дві бази клієнтів компанії "Нова пошта" - на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.

Після чого у компанії "Нова Пошта" заявили, що бази даних клієнтів, виставлені на продаж в інтернеті, можуть належати будь-якому іншому українському підприємству.

Економічна правда