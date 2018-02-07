Данилюк пообіцяв стратегію держбанків

Стратегія подальшого розвитку державних банків імовірно буде представлена ​​Кабінету міністрів України через один-два тижні.

Про це повідомив Олександр Данилюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вийшла дуже якісна, конструктивна дискусія. Все націлені на результат. Ми домовилися, що протягом трьох днів отримаємо пропозиції народних депутатів, після чого їх опрацюємо, і будемо виносити на Кабінет міністрів", - сказав він.

Наявність відповідної домовленості підтвердив також виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій.

"Обговорили позицію Міністерства фінансів по стратегії державних банків. Були активні дискусії. Протягом трьох днів Міністерство фінансів отримає пропозиції Національного банку, народних депутатів, і подасть документ до Кабміну на затвердження", - сказав він.

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