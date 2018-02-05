Україна заплатить МВФ 460 мільйонів доларів двома платежами

Україна проводить 5-6 лютого два платежі на користь Міжнародного валютного фонду на загальну суму 460 мільйонів доларів.

Про повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Сьогодні, 5 лютого, в рахунок повернення основного боргу було перераховано 373 млн доларів, а завтра в МВФ направлять платіж на оплату відсотків 87 млн ​​доларів.

За даними НБУ, в цьому році Національний банк і уряд повинні заплатити за держборгом в іноземній валюті приблизно 7,4 млрд доларів, в тому числі - за зобов'язаннями перед МВФ.

Нацбанк очікує залучення від МВФ приблизно 2 млрд доларів. Терміни його невідомі, але Україна вже 2 березня повинна повернути МВФ ще 114,3 млн.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Давосі заявив, що очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Економічна правда