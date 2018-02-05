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Гривня росте на закритті міжбанку

Понеділок, 5 лютого 2018, 17:33
 

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,70-27,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,70-27,73 гривні;

Євро - 34,37-34,39 гривні;

Російський рубль - 0,4862-0,4873 гривні.

Нагадаємо, 5 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,79-27,82 гривні за долар.

Економічна правда

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