У Фірташа скаржаться на 5-мільярдні збитки через низькі ціни на газ

Збитки газорозподільних компаній групи РГК досягли 4,8 мільярда гривень через економічно необґрунтований тариф на розподіл природного газу.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Відсутність рішення Національно комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг щодо встановлення тарифу, який повинен покривати всі обґрунтовані витрати операторів газорозподільних мереж, призводить до формування їх заборгованості перед контрагентами", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 1 лютого 2018 року поточна заборгованість газорозподільних компаній групи РГК перед оператором ПАТ "Укртрансгаз" за послуги транспортування і балансування становить 4 млрд. грн. Більша частина боргу - 2,3 млрд. грн. - результат несвоєчасних розрахунків бюджету", - додають в компанії.

Група компаній РГК застерігає оператора ГТС від "свідомо неправомірних дій із відображення вартості природного газу", спожитого підприємствами ТКЕ, як заборгованості операторів ГРМ.

"Також є неправомірним нарахування штрафних санкцій на таку неіснуючу заборгованість", - повідомили у прес-службі.

РГК – консалтингова компанія, яка в інтересах Group DF керує 22 обл- і міськгазами.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників - газзбутів Фірташа - при поставках газу населенню.

"Нафтогаз" пропонує Кабінету міністрів покласти на компанію функції постачальника газу населенню в рамках механізму спеціальних зобов'язань.

Крім ринку постачання газу Group DF Фірташа контролює велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Економічна правда