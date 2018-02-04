Вчителям вчергове підвищать зарплати - міністр

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запевняє, що на вчителів очікує чергове підвищення заробітної плати з вересня 2018 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Вчителі у 2017 році надзвичайно вирвалися вперед. Саме вчителям з 1 січня 2017 зарплата була підвищена на 50%. У єдиній тарифній сітці ми їх просунули на два тарифні розряди догори. Зараз зарплата – від шести до восьми тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки, як у місті Києві, ще для керівників, може бути і 10 тисяч гривень", – повідомила міністр.

При цьому Лілія Гриневич визнає, що цього недостатньо.

У 2018 році також заплановане підвищення зарплат вчителям і вихователям дитсадків.

"Вихователям (дитячих садків – ред.) підвищили з 1 вересня 2017 року. З 1 січня підвищуємо знову вчителям орієнтовно на 25%, усі бюджетники, у тому числі вихователі та інші, матимуть підвищення на 10%. А з 1 вересня 2018-го пропонуватимемо, щоб місцеві бюджети зробили підвищення, яке ми робимо за рахунок центральної державної субвенції для вчителів і для інших категорій педагогічних працівників", – зазначила Гриневич.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зарплати вчителів зростуть в середньому на 1,5 тисячі гривень з січня 2018 року.

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