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Bank of America і JPMorgan заборонили купувати криптовалюту за кредитні кошти

Субота, 3 лютого 2018, 13:50
 

Американські фінансові холдинги Bank of America і JPMorgan Chase почали відхиляти платежі за криптовалюту, які здійснюються за допомогою їх кредитних карт.

Про це повідомляє Bloomberg.

JPMorgan почав забороняти подібні транзакції з 3 лютого через "побоювання, пов'язані з кредитними ризиками".

Bank of America - на день раніше, з 2 лютого.

Відзначається, що заборона Bank of America стосується виключно кредитних карт. Клієнти, які користуються дебетовими картами, як і раніше можуть це зробити.

У Bank of America це рішення пояснили боротьбою з відмиванням грошей, а також потенційною можливістю конвертації вкрадених кредитних карт в криптовалюту.

Повідомляється, що JPMorgan і Bank of America стурбовані тим, що клієнти купують більше криптовалюти, ніж можуть собі дозволити.

Інші банки збираються або вже підвищили комісії за покупку цифрових активів.

Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн вчора, 2 лютого, впала на 5,1% і торгується нижче 9 тисяч доларів за монету.

Економічна правда

криптовалюта Bank of America JP Morgan
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