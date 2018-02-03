YouTube буде маркувати ролики ЗМІ, які фінансує держава
Субота, 3 лютого 2018, 12:15
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YouTube запроваджує нове маркування роликів засобів масової інформації, які фінансуються державою.
Про це повідомляється в блозі компанії.
Маркуватися будуть ті відеоролики, які створили медіа, які мають фінансову або будь-яку іншу підтримку від держави. До роликів YouTube буде додавати посилання на сторінку видання у Вікіпедії.
Нововведення працює поки що лише у США, але в майбутньому YouTube планує розширити цю функцію.
Нагадаємо, обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 2017 рік становив 2,51 мільярда гривень, що на 40% перевищує аналогічний показник 2016 року в гривневому обчисленні.
Економічна правда