YouTube буде маркувати ролики ЗМІ, які фінансує держава

YouTube запроваджує нове маркування роликів засобів масової інформації, які фінансуються державою.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Маркуватися будуть ті відеоролики, які створили медіа, які мають фінансову або будь-яку іншу підтримку від держави. До роликів YouTube буде додавати посилання на сторінку видання у Вікіпедії.

Нововведення працює поки що лише у США, але в майбутньому YouTube планує розширити цю функцію.

Приклад маркування

Нагадаємо, обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 2017 рік становив 2,51 мільярда гривень, що на 40% перевищує аналогічний показник 2016 року в гривневому обчисленні.

Економічна правда