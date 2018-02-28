Перша в Україні концесійна траса буде вести в ЄС

Першою дорогою в Україні, побудованою на умовах концесії, стане траса від Львова до українсько-польського кордону.

Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника "Укравтодору" Славомір Новак на сторінці Укравтодору в Facebook.

"Сподіваюся, що вже в цьому році буде підписано перший договір про будівництво доріг на основі концесії. Першою концесійною дорогою стане дорога від Львова до українсько-польського кордону, що посприяє розширенню економічних зв'язків між Україною та країнами ЄС", - зазначив Новак.

Йдеться про дорогу Львів-Краковець, будівництво якої обговорюється вже багато років. Її протяжність становитиме 84,4 кілометра.

Передбачається, що кошти інвестору будуть повернуті за рахунок збору плати за проїзд, а також плати за доступ і експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, придорожньої інфраструктури, розміщення реклами, логістичних центрів, сучасних ліній зв'язку вздовж дороги.

Орієнтовний термін будівництва дороги становитиме чотири-п'ять років. Термін концесії повинен становити до 49 років.

Концесіонер буде відповідати за будівництво, утримання, ремонт чотирьохсмугової дороги, яка буде побудована за категорією 1-А. Орієнтовна швидкість руху становитиме 120 км/год.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує залучити 35 мільярдів доларів, необхідних для модернізації застарілої української інфраструктури, за рахунок державно-приватного партнерства.

Економічна правда