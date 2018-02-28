Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
Середа, 28 лютого 2018, 17:55
powered by lun.ua
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,79-26,82 гривні;
Євро - 32,70-32,74 гривні;
Російський рубль - 0,4767-0,4776 гривні.
Нагадаємо, 28 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,85-26,91 гривні за долар.
Економічна правда