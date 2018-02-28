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Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Середа, 28 лютого 2018, 17:55
 

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79-26,82 гривні;

Євро - 32,70-32,74 гривні;

Російський рубль -  0,4767-0,4776 гривні.

Нагадаємо, 28 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,85-26,91 гривні за долар.

Економічна правда

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