Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79-26,82 гривні;

Євро - 32,70-32,74 гривні;

Російський рубль - 0,4767-0,4776 гривні.

Нагадаємо, 28 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,85-26,91 гривні за долар.

Економічна правда