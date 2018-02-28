Північний потік 2 - не конкурент українському транзиту - Путін

Проект "Північний потік 2" не є конкурентом українському транзиту газу, якщо українська сторона представить економічно обгрунтовані умови транзиту - російська сторона готова їх розглянути.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це не альтернатива навіть українському маршруту. Якщо Україна представить економічно обгрунтовані умови використання своєї газотранспортної системи - ми можемо їх розглянути", - сказав президент РФ.

Курц зазначив, що Австрія підтримує проект, "але, звичайно, треба ще пропрацювати безліч деталей і вплив проекту на інші держави прояснити. Австрія дуже позитивно ставиться до цього проекту, він позитивний для Німеччини і для багатьох інших країн".

Як повідомлялося, будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.

Економічна правда