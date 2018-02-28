Законопроект про Нацбюро фінбезпеки готовий - Порошенко

Податковий комітет Ради завершив розробку законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки.

Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції "Виклики - 2018".

"Сьогодні вранці голова парламентського комітету з податкової політики Ніна Южаніна спільно з великою робочою групою завершила і оприлюднила для широкого загалу з метою обговорення проект закону про Національне бюро фінансової безпеки", - сказав Порошенко.

Голова держави впевнений, що створення цього органу як аналітичної структури повністю "відсіче" інші правоохоронні структури "від пасовища, на якому вони вже десятиліття доять український бізнес".

"Після прийняття цього закону нікому на гарматний постріл не можна буде підійти до платника податків. Несплатою податків буде займатися тільки Бюро. А новому поколінню підприємців буде невідомо, що таке податкова поліція, міліція або інквізиція", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, концепція Національного бюро фінансової безпеки передбачає введення в підслідність пропонованого правоохоронного органу привласнення, розтрату і заволодіння державними коштами, шахрайство з податком на додану вартість, а також розслідування фіктивного підприємництва, нецільового використання держкоштів, ухилення від сплати податків.

Економічна правда