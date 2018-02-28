"СхідГЗК" продовжує закупівлі через компанію Мартиненка - ЗМІ

Державний Східний гірничо-збагачувальний комбінат придбав урановий концентрат виробництва казахстанської "Казатомпром" через австрійську компанію Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.

Про це повідомив чиновник в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості виданню Liga.net.

Цю компанію пов'язують з екс-депутатом Миколою Мартиненком.

У січні ДП "СхідГЗК" через Steuermann закупив 225 тонн концентрату на суму близько 15 млн доларів. За словами співрозмовника, це перші поставки концентрату урану з січня 2017 року.

У наприкінці 2015 року Національне корупційне бюро почало розслідування факту поставок урану через Steuermann.

Внаслідок таких дій, як вважає НАБУ, державне підприємство переплатило посереднику близько 17,3 млн доларів в 2014-2015 роках.

Прибуток, що отримується Steuermann Investitions, перераховувалася в подальшому на користь компаній Adtech Consulting Limited і Wargrave Trading LLP.

Контракт між Steuermann Investitions і СхідГЗК був підписаний 28 січня 2014 року. До нього додається ще як мінімум шість додаткових угод.

Контракт між Steuermann Investitions і виробником концентрату урану ТОВ "Степногорський гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан) підписано 25 липня 2014 року.

Раніше Давид Жванія розповідав, що компанія Steuermann є технічною компанією і входить в їх спільну з Мартиненком бізнес-групу.

Мартиненко заперечував свою причетність до Steuermann.

У жовтні минулого року НАБУ провела обшуки в офісі екс-депутата в ході яких, зокрема були знайдена папка з написом Steuermann, в якій лежали копії сторінок паспорта Вольфганга Айбергера (директор австрійської компанії), фінансова звітність, незаповнені бланки Steuermann з печаткою і підписом та інші службові документи компанії, починаючи з 1999 року.