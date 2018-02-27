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Гривня зміцнилася на міжбанку

Вівторок, 27 лютого 2018, 17:30
 

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,89-26,92 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,89-26,92 гривні;

Євро - 33,00-33,03 гривні;

Російський рубль -  0,4785-0,4797 гривні.

Нагадаємо, 27 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,99-27,01 гривні за долар.

Економічна правда

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