Гривня зміцнилася на міжбанку
Вівторок, 27 лютого 2018, 17:30
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27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,89-26,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,89-26,92 гривні;
Євро - 33,00-33,03 гривні;
Російський рубль - 0,4785-0,4797 гривні.
Нагадаємо, 27 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,99-27,01 гривні за долар.
Економічна правда