Держборг знизився в січні - Мінфін

Сукупний державний і гарантований державою борг України в січні 2018 року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

В національній валюті держборг скоротився на 0,46%, або на 9,82 млрд грн - до 2,132 трлн грн.

Згідно з повідомленням, державний борг в січні скоротився на 0,04% - до 1,833 трлн грн (в доларах зріс на 0,17% - до 65,44 млрд доларів), при тому, що зовнішній держборг зріс на 0,67% - до 1,088 млрд грн (у доларах - на 0,88%, до 38,83 млрд доларів).

Гарантований державою борг в січні скоротився на 2,94% - до 298,9 млрд грн (в доларах - на 2,74%, до 10,67 млрд доларів), в тому числі зовнішній - на 3,08%, до 285,6 млрд грн (в доларах - на 2,88%, до 10,2 млрд доларів).

Міністерство уточнює, що основна сума держборгу номінована в доларах США - 41,65%, ще 30,38% - в гривні, 18,82% - в спеціальних правах запозичення, 7,96% - у євро.

Крім того, менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах та ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує борг, в січні зміцнився до 28,01 грн/долар з 28,07 грн/долар, або на 0,21%.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів прогнозує зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року до 747,6 млрд грн з 579,4 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2017 рік.

Граничний розмір державного боргу, як очікується, не перевищить на кінець 2018 року 1,999 трлн грн, тоді як за підсумками 2017 року передбачуваний розмір держборгу не повинен перевищити 1,824 трлн грн.

Співвідношення державного боргу до ВВП, за оцінками Мінфіну, зросте до кінця 2018 року до 82,4% з 75,6%, очікуваних за підсумками 2017 року. В цілому до кінця 2018 року держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.

Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.