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"Нафтогаз" відновив імпорт газу з ЄС

Вівторок, 27 лютого 2018, 15:35

НАК "Нафтогаз України" на період холодів відновив імпорт газу з ЄС.

Про це повідомив журналістам головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, відновили. Зі Словаччини, трохи з Угорщини. Добовий обсяг - близько 12 млн куб. м", - сказав він.

Вітренко додав, що імпорт відновлений для забезпечення збалансованої роботи в період холодів. На його думку, через обмеженні термінів імпорту, це не вплине на ціну газу для промспоживачів, що виставляється "Нафтогазом" на березень.

За даними статистики, імпорт з Словаччини збільшився 24 лютого.

Нагадаємо, Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.

Економічна правда

Нафтогаз
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