"Нафтогаз" відновив імпорт газу з ЄС
Вівторок, 27 лютого 2018, 15:35
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НАК "Нафтогаз України" на період холодів відновив імпорт газу з ЄС.
Про це повідомив журналістам головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018, передає "Інтерфакс-Україна".
"Так, відновили. Зі Словаччини, трохи з Угорщини. Добовий обсяг - близько 12 млн куб. м", - сказав він.
Вітренко додав, що імпорт відновлений для забезпечення збалансованої роботи в період холодів. На його думку, через обмеженні термінів імпорту, це не вплине на ціну газу для промспоживачів, що виставляється "Нафтогазом" на березень.
За даними статистики, імпорт з Словаччини збільшився 24 лютого.
Нагадаємо, Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.
Економічна правда