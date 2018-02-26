"Нафтогаз": попри морози газу в сховищах вистачить
Понеділок, 26 лютого 2018, 20:37
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Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах газу вистачить до кінця опалювального періоду.
Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" на сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу. Це на 2 млрд кубів більше, ніж на цю дату минулого року.
"Синоптики прогнозують ще мороз, але до календарної весни залишилось усього 3 дні. Сподіваємось, березень буде більш погодно-привітливим. У будь-якому разі, запасів газу вистачить до кінця опалювального періоду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.
Економічна правда