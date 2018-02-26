Найвищі пенсії отримують кияни - Пенсійний фонд

Столичні пенсіонери отримують найвищі в Україні пенсії.

Про це свідчать дані, наведені у звіті Пенсійного фонду.

Так, зокрема, найвищий середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 року зафіксовано у Києві — 3,332 тис грн.

На другому місці опинилась Донецька область із середнім розміром пенсії в 3,268 тис грн, на третьому — Луганська з 2,986 тис грн.

Слідом за ними йдуть: Дніпропетровська — 2,853 тис грн, Запорізька — 2,681 тис грн, Харківська — 2,53 тис грн, Київська області — 2,501 тис грн.

Раніше повідомлялося, що збитки Пенсійного фонду в 2017 році становили 30 мільярдів гривень внаслідок високого рівня тіньової зайнятості населення.

Нагадаємо, Україна увійшла в останню десятку країн рейтингу "Найкращі країни для комфортної пенсії".

Економічна правда