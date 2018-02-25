Автопарк "Укрпошти" поповнили 200 нових машин

ПАТ "Укрпошта" продемонструвала автомобілі нового автопарку - 30 машин кур'єрської доставки, а також магістральні вантажівки, авто міжміських і районних сполучень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"За останні п'ять місяців минулого року ми закупили більше автівок, ніж за попередні п'ять років. Загалом, це - більше 200 автомобілів. Цього року ми плануємо не збавляти темп", - розповів журналістам виконувач обов'язків генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Багато людей уже не хочуть приходити до відділення, а отримувати свої посилки за допомогою кур'єрів. Тому ми запроваджуємо кур'єрську доставку, і ця послуга буде розширюватись із кожним роком. Щокварталу будемо додавати нові автівки по місту Києву, а також у містах-мільйонниках. Далі послуга поширюватиметься на решту населених пунктів України", - додав він.

За його словами, в оновленій послузі кур'єрської доставки зміниться не лише швидкість і кількість годин очікування, а й вага відправлень.

"У нових автівках буде можливість доставляти велику побутову техніку", - зазначив Смілянський.

Як пояснив перший заступник генерального директора з операційної діяльності Олександр Перцовський, в Укрпошті планують, що на кур'єрській доставці працюватиме 140 автомобілів, сотня з яких будуть новими.

"Більше 90 млн грн було спрямовано на закупівлю партії кур'єрських авто", - уточнив Перцовський.

Разом із новими автомобілями по вулиці Хрещатик було продемонстровано й старі машини "Укрпошти", деякі з яких експлуатуються вже понад 15 років.

Як повідомлялося, "Укрпошта" розпочинає поетапне оновлення послуг кур'єрської доставки з 1 березня 2018 року. Масштабна програма розвитку кур'єрської доставки стартує зі столиці, а в подальшому буде поширюватись на всі обласні центри країни.