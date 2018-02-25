ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" збільшить фінансове навантаження на споживачів в Німеччині.

Про це пише Укрінформ з посиланням на німецьке видання Spiegel.

"Запланований газопровід Nord Stream-2 призведе до збільшення витрат в Німеччині... Федеративна республіка повинна буде вкласти майже 2,7 млрд євро в будівництво відгалуження газопроводу, який буде розподіляти російський газ по Німеччині і далі до Чехії", - йдеться в статті.

Частину цієї вартості ляже на плечі кінцевих користувачів, тобто німецьких споживачів, хоча витрати спочатку повинні будуть взяти на себе оптовики, які будуть використовувати новий трубопровід, зазначає автор.

Він нагадує, що Nord Stream-2 повинен збільшити поставки газу з Росії в ЄС. Новий трубопровід з річною пропускною здатністю в 55 млрд кубометрів будується російським "Газпромом" і кількома європейськими компаніями. Видання зазначає, що лише близько п'ятої частини газу, ймовірно, буде залишатися на німецькому ринку.

Федеральне агентство з мереж, яке здійснює нагляд за будівництвом інфраструктури, цю інформацію не коментує.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.