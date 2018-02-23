У 20 тисяч "аліментників" забрали права

За перші 10 днів державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам і позбавили права керувати автомобілем 21 тисячу неплатників аліментів.

Про це на сесії стратегічного планування Мін'юсту в п'ятницю повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"За перші 10 днів державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам злісних неплатників аліментів, також було винесено понад 21 тисячу постанов про тимчасову заборону керувати транспортними засобами", - розповів він.

Крім того, за його словами, були оголошені в розшук 6 тисяч боржників.

Міністр зазначив також, що з початку дії відповідного закону з цієї категорії неплатників вже було стягнуто 50 мільйонів гривень.

Петренко повідомив, що найближчим часом у всіх областях України будуть створені штаби та мобільні групи з питань стягнення аліментів.

Петренко також анонсував, що з 1 квітня за прикладом стягнення заборгованості по аліментах буде запущений процес стягнення боргів із заробітної плати.

"Також хочу анонсувати, що за такою ж моделлю ми плануємо запустити роботу зі стягнення заборгованості із заробітної плати", - повідомив він.

За словами міністра, цим будуть займатися ті ж самі штаби.

"Через формат мобільних груп і штабів, які почнуть працювати по всій країні за законом щодо аліментів, з 1 квітня ми запустимо таку ж роботу зі стягнення заборгованості із зарплати", - додав міністр.

Він повідомив, що наразі заборгованість із зарплати становить 2,7 мільярда гривень, і тільки в органах виконавчої служби у виконанні знаходиться документів і рішень судів на півмільярда.

Петренко заявив, що допускає посилення норм законодавства щодо неплатників аліментів наприкінці 2018 року.

"Якщо ми побачимо, що буде необхідно робити більш жорсткі вимоги, - була дискусія щодо посилення кримінальної відповідальності або додаткових стимулів щодо несумлінних батьків, то такі рішення будемо приймати в кінці року", - сказав він.

На думку міністра, необхідно подивитися на роботу закону хоча б протягом 6-7 місяців.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Пізніше в областях почали створювати мобільні групи з ліквідації заборгованостіпо оплаті аліментів.

Також Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

Інтерфакс-Україна