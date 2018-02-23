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В Україні суттєво покращився один з ключових економічних показників

П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:40
 

Промислове виробництво в Україні в січні 2018 році зросло на 3,6% в порівнянні з січнем 2017 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

З корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в січні 2018 року по відношенню до січня 2017 року зросло на 2,9%.

Держстат вказує, що по відношенню до попереднього місяця в січні цього року промислове виробництво впало на 13,9%, однак з урахуванням сезонного фактора зростання становило 0,2%.

У переробній промисловості в січні 2018 року до січня 2017 року зростання становило 9,7%, тоді як у добувній промисловості і розробці кар'єрів було зафіксовано зниження на 0,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря стався спад на 8,1%, що, найімовірніше, було пов'язано з більш високою температурою в цьому році.

Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.

Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.

промвиробництво
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Економічна правда
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