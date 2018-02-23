Українці отримали менше грошових переказів у 2017 – НБУ

Обсяг грошових переказів в Україну за підсумками 2017 року зменшився до 2,4 мільярда доларів, що на 4,4% менше, ніж у 2016 році.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначає Нацбанк, найбільше переказів в Україну було здійснено з США та Росії.

Обсяг переказів з України зменшився на 18,8% порівняно з 2016 роком - до 286 млн доларів.

У межах України переказів було здійснено на суму 4,5 млрд доларів.

За підсумками 2017 року на ринку систем переказу коштів, створених резидентами, лідером за сумою переказів є міжнародна платіжна система "TYME" (1 360 млн доларів в еквіваленті).

Лідером серед систем, створених нерезидентами, залишається "Western Union" (51,9% усіх транскордонних переказів в Україну та 74,2% – з України).