У НАЗК є претензії до керівника "Укрзалізниці" Кравцова

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгену Кравцову.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

В рамках перевірки були виявлені порушення вимог ч. 2 ст. 61, а також ч. 5 ст. 62 і ч. 1 ст. 64 Закону України "Про запобігання корупції".

Так, ч. 2 ст. 61 передбачено, що керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків в її діяльності і проводять відповідні антикорупційні заходи.

Аналогічне положення передбачене і в антикорупційній програмі ПАТ "Укрзалізниця" зі встановленою періодичністю - щороку до 1 лютого.

У той же час, оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ "Укрзалізниця" (як і до її прийняття) проведена не була.

До вказаного могло привести, серед іншого, невведення посади відповідального за реалізацію антикорупційної програми і не призначення на цю посаду, вважають в Нацагенстві.

В рамках перевірки встановлено, що посада була введена тільки 29 грудня 2017 роки після попереднього направлення НАЗК запитів про надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи. До того моменту відповідні обов'язки виконував директор з безпеки.

Нагадаємо, згідно з контрактом, який підписали Кравцов та Кабмін, він за рік зможе заробити на посаді члена правління УЗ 24 млн грн, в якості в. о. голови правління - 32,5 млн грн.

На початку 2015 року Кравцов став радником генерального директора "Укрзалізниці", з березня по травень був начальником її департаменту реформування та корпоративного розвитку; з травня по листопад - директором із реформування, майнової та правової політики, пізніше - до травня 2016 року - членом правління вже ПАТ "Укрзалізниця" та в. о. її голови правління.

З травня 2016 року по серпень 2017 р. - перший заступник міністра інфраструктури України, а також із серпня 2016 по серпень 2017 року - голова наглядової ради "Укрзалізниці".

Уже 9 вересня 2017 року призначений в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Економічна правда