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Нова грузинська авіакомпанія буде літати в Україну

Четвер, 22 лютого 2018, 19:50
 

Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines почне здійснювати чартерні рейси з Тбілісі з кінця березня-початку квітня в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю.

Про це повідомляє "Новини-Грузія".

MyWay Airlines заснована завдяки інвестиції, здійсненої китайською компанією Hualing Group.

Як зазначається, авіакомпанія запропонує користувачам привабливі ціни.

У перспективі MyWay Airlines буде розглядати можливість виконання рейсів в напрямку європейських країн і Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Економічна правда

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