Нова грузинська авіакомпанія буде літати в Україну
Четвер, 22 лютого 2018, 19:50
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Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines почне здійснювати чартерні рейси з Тбілісі з кінця березня-початку квітня в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю.
Про це повідомляє "Новини-Грузія".
MyWay Airlines заснована завдяки інвестиції, здійсненої китайською компанією Hualing Group.
Як зазначається, авіакомпанія запропонує користувачам привабливі ціни.
У перспективі MyWay Airlines буде розглядати можливість виконання рейсів в напрямку європейських країн і Об'єднаних Арабських Еміратів.
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Економічна правда