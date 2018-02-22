Кабмін змінив механізм монетизації субсидій

Уряд удосконалив механізм монетизації субсидій, який був введений в Україні з 1 січня 2018 року.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

Документ удосконалює механізм перерахування субвенції з державного бюджету на оплату пільг і житлових субсидій.

Це вирішує ті проблемні питання, які за результатами моніторингу роботи системи, виникали в учасників процесу з 1 січня цього року.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Згідно з ухваленим рішенням, тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот будуть здійснюватися на підставі інформації управлінь соцзахисту про нарахованих пільг і субсидій, але не вище фактичного споживання.

Кошти Казначейство буде перераховувати на рахунки в банківських установах.

У той же час, для постачальників послуг з водопостачання та водовідведення передбачена можливість направлення коштів на розрахунки за питну воду, придбану для централізованого постачання споживачам.

А для надавачів послуг централізованого теплопостачання передбачена можливість направлення коштів на оплату покупної теплової енергії, питної води та послуги з водопостачання, придбані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води.

Крім того, скорочено терміни перерахування коштів.

"Монетизація субсидій - це ефективна і дієва можливість виключити зловживання і корупцію в цьому процесі. Таким чином ми посилюємо контроль держави за витратами на виплату субсидій", - зазначив Данилюк.

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

В кінці січня 2018 року представники ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) закликали уряд найближчим часом запустити адресну монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення, а також відшкодувати заборгованість бюджету за пільгами та субсидіями за попередні періоди перед ОСББ, що повинно дозволити об'єднанням своєчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки, а також інвестувати кошти в енергомодернізацію будівель.

Економічна правда