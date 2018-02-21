США оштрафували банки світу на 243 мільярди доларів за 10 років

Американські регулятори оштрафували банки світу на загальну суму 243 млрд доларів з часів фінансової кризи 2008 року.

Про це йдеться в звіті Keefe, Bryuette & Woods, передає "Інтерфакс".

Більшість штрафів пов'язані з обманом інвесторів щодо якості іпотечних активів, які вони продавали до обвалу американського ринку нерухомості, наводить дані звіту MarketWatch.

Лідером з виплачених компенсацій є Bank of America - за останні десять років він виплатив штрафи на суму 76,1 млрд доларів.

На другому місці з великим відривом - JPMorgan Chase з показником в 43,7 млрд доларів, на третьому - Citigroup (19 млрд доларів).

Серед іноземних банків більше всіх виплатили Deutsche Bank (14 млрд доларів) і Royal Bank of Scotland (10,1 млрд доларів). Більше 6 млрд доларів штрафів також сплатили BNP Paribas, Credit Suisse і UBS.