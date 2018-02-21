Лише три слова: "Hyperloop в Україні" – у Омеляна анонсували сенсацію

Міністерство інфраструктури України анонсувало Hyperloop.

Про це міністерство написало в своєму Twitter.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деталі згодом повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Лише три слова: "Hyperloop в Україні".

А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyan https://t.co/2Ag9ySc2I9 pic.twitter.com/kEwtivYlHT — Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018

Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Раніше експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

Економічна правда