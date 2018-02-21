Всі розділи
Укр / Рус

Лише три слова: "Hyperloop в Україні" – у Омеляна анонсували сенсацію

Середа, 21 лютого 2018, 15:15

Міністерство інфраструктури України анонсувало Hyperloop.

Про це міністерство написало в своєму Twitter.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, деталі згодом повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Раніше експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

Економічна правда

Мінінфраструктури hyperloop
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Реформа автобусних перевезень: коли завершиться ера жовтих "Богданів" 21 лютого 2018, 14:25
Відносини "держава-бізнес" в транспорті будуть переведені в е-формат 16 лютого 2018, 16:15
В Мінінфраструктури придумали, як позбутися "жовтих богданчиків" 15 лютого 2018, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті