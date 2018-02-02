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Український бізнес-омбудсмен отримав рекордну кількість скарг

П'ятниця, 2 лютого 2018, 18:20

Рада бізнес-омбудсмена в четвертому кварталі 2017 року одержала 729 скарг - це більше, ніж за три попередні квартали, і чверть всіх скарг, отриманих з початку роботи бізнес-омбудсмена.

Про це йдеться в звіті бізнес-омбудсмена.

 

Велика частина скарг стосувалася податкових питань. Потік звернень щодо блокування податкових накладних продовжив зростати: з 368 проти 166.

 

Серед причин звернень вказані також податкові перевірки і відкриття кримінальних проваджень.

У звіті зазначено, що скарги на дії правоохоронців склали 8,5% усіх звернень, кількість скарг на дії Нацполіціі і Генпрокуратури збільшилася, а на дії СБУ - зменшилася.

 

У раді уточнює, що за четвертий квартал відкрив 519 розслідувань, що також стало рекордом за час його роботи, а закрив 429, з яких 64% - з позитивним результатом для скаржників.

Економічна правда

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