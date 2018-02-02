Бізнес-омбудсмен оцінив свою роботу в 11 мільярдів

Альгірдас Шемета

Прямий фінансовий ефект від діяльності Ради бізнес-омбудсмена становив 11,3 мільярда гривень за 2,5 роки роботи.

Про це йдеться в прес-релізі за результатами Круглого столу з бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою.

У 2017 році Рада бізнес-омбудсмена отримала на розгляд 1638 скарг від підприємців з усіх областей України та закрив 1042 розслідування - це вдвічі більше, ніж у 2016 році.

Державні органи виконали 91% рекомендацій Ради. Абсолютна більшість скаржників - 97% - задоволені роботою команди Ради бізнес-омбудсмена.

"У 2017 році ми вийшли на новий рівень ефективності. З початку нашої діяльності фінансовий результат для бізнесу становив понад 11,3 млрд. грн", - повідомив бізнес-омбудсмен Шемета під час прес-конференції.

Найчастіше бізнес скаржився на дії податкових (61%) і правоохоронних органів (12%), державних регуляторів (9%) і органів місцевого самоврядування (5%), а також митниці (3%). У сумі ці питання становили 90% всіх звернень.

Майже три чверті скарг надійшли від малого і середнього бізнесу. Частка українських підприємців в загальній структурі звернень становила 82%.

Серед найбільш активних індустрій, які зверталися до бізнес-омбудсмена - оптова торгівля (30%), промислове виробництво (15%), сільське господарство (10%), представники ринку нерухомості (8%) і приватні підприємці (6%).

Більше третини всіх звернень були з Києва. Варто зазначити, що частка скарг зі столиці, яка становила майже половину в 2016 році, поступово зменшується на користь регіонів.

Найбільш активними за кількістю поданих скарг стали Дніпропетровська (8%), Одеська (8%), Київська (7%) і Харківська (7%) області.

Повідомляється, що рада бізнес-омбудсмена підписала меморандум про співпрацю зі Службою безпеки України. Це вже дев'ятий документ про партнерство інституції з державними органами.

Економічна правда