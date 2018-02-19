На Харківському авіазаводі будуть виробляти пластикові вікна

На Харківському авіазаводі планують запустити ділянку по виробництву пластикових вікон.

Про це повідомляє харківське видання Status Quo.

Як відзначив в. о. генерального директора заводу Степан Санагурській, виробництво додаткової продукції не завадить основним видом діяльності авіазаводу: будівництва літаків і їх обслуговування.

"Уже багато років з відходів основного виробництва на ХАЗі виробляють продукцію для населення. Пам'ятаю, що в нашій їдальні були алюмінієві каструлі, миски з "нержавійки", які виготовляли із залишків металу. Для обшивки літаків використовувалася дюраль, а з цих відходів робили доїльні апарати, бідони для сільського господарства", - зазначила головний редактор заводської газети Олександра Ляшенко.

"У військові 43-45 рр. на ХАЗі виготовляли косарки, а в 70-х - кукурузосушки, дитячі коляски, шезлонги, розкладачки, похідні столики і стільці, садові сходи, дитячі санки та іграшки і навіть газові печі", - додала вона.

Нагадаємо, Державне підприємство "Укрспирт" також вирішило перепрофілюватися і виробляти біоетанол, біодизель, а також спиртовмісні речовини і парфумерну продукцію.

Економічна правда