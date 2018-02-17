НКРЕ може видати "Укрспирту" ліцензію на постачання газу
Субота, 17 лютого 2018, 17:15
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може видати ліцензію на право здійснення господарської діяльності з поставки природного газу державному підприємству "Укрспирт".
Про це йдеться в порядку денному засідання на 22 лютого.
Зазначається, що "Укрспирт" подав необхідні документи для отримання ліцензії 16 лютого.
Нагадаємо, у листопаді ДП "Укрспирт" вперше купило природний газ на електронних торгах на "Українській енергетичній біржі".
Економічна правда