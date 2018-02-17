США пропонує ввести 53-відсоткове мито на російську сталь

Міністерство торгівлі США запропонувало президенту Дональду Трампу протекціоністські заходи, в рамках яких необхідно ввести 53-відсоткове мито на імпорт сталі з 12 країн.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті відомства.

На думку Мінторгівлі Америки поставки сталі та алюмінію із зарубіжних країн "ставлять під загрозу національну безпеку" країни.

Міністерство підготувало кілька протекціоністських заходів для вирішення цієї пробеми.

Згідно з першою необхідно ввести 24-відсоткове мито для всіх країн-експортерів.

Згідно з другою - 53% для 12 країн: Росії, Бразилії, В'єтнаму, Індії, Туреччини, Китаю, Єгипту, Коста-Ріки, Таїланду, Малайзії, ПАР і Південної Кореї.

Відносно експортерів алюмінію Мінторгівлі запропонувало три варіанти протекціоністських заходів: введення 7,7-відсоткового мита на весь експорт алюмінію з усіх країн, 23,6% - на всі продукти з Китаю, Гонконгу, Росії, Венесуели і В'єтнаму або введення квоти на імпорт з всіх країн, яка буде дорівнює 86% їх експорту в США в 2017 році.

Передбачається, що Трамп ознайомиться зі звітом Мінторгівлі США і озвучить своє рішення до 11 квітня по сталі і до 19 квітня по алюмінію.

Економічна правда