Гривня на міжбанку стабільна

16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,99-27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,99-27,03 гривні;

Євро - 33,57-33,61 гривні;

Російський рубль - 0,4784-0,4795 гривні.

Нагадаємо, 16 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,84-26,88 гривні за долар.

Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.

Економічна правда