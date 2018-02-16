Гривня на міжбанку стабільна
П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:00
powered by lun.ua
16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,99-27,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,99-27,03 гривні;
Євро - 33,57-33,61 гривні;
Російський рубль - 0,4784-0,4795 гривні.
Нагадаємо, 16 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,84-26,88 гривні за долар.
Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.
Економічна правда