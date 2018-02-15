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"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промисловості

Четвер, 15 лютого 2018, 20:12
 

НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати на 10,8%.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ціна знизиться на 995 грн – до 8,2 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100-відсоткових "дочок" НАК.

Для інших покупців вартість газу з 1 березня знизиться на 10,5%  - до 9,63 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (із ПДВ).

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Економічна правда

Нафтогаз ціни газ
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