Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 лютого на рівні 26,65 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,91 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6284 гривні.

Нагадаємо, 14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67-26,71 гривні за долар.

Економічна правда