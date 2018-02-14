Розробникам стане простіше ввозити в Україну прототипи для досліджень і розробки

В Україні спростили ввезення прототипів обладнання для R&D-цілей - досліджень і розробки.

Про це повідомляє Ain.ua.

Зазвичай розробка програм для обладнання вимагає безпосередньої роботи з ним. Якщо воно - на етапі прототипу, то класифікується як "радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої" - їх імпорт в Україну вимагає оформлення дозволів. Відзначається, що зараз цю бюрократичну процедуру трохи спростили.

"Зазвичай при імпорті радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв потрібно отримувати документ про відповідність вимогам Технічного регламенту. Якщо для серійних товарів такий документ оформляється просто, то для прототипів - довго і дорого, це сильно гальмувало роботу IT-компаній", - підкреслюють в асоціації "ІТ України".

13 лютого цього року на засіданні Нацкомісії по зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) прийняли нову редакцію документа, що регулює імпорт електронних приладів - Порядку ввезення з-за кордону та реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

За новою редакцією документа, прототипи, які ввозяться в країну з метою розробки ПО, не потребують оформленні цього документа. Дозволено ввозити до 10 штук прототипів однієї моделі. Мета ввезення повинна підтверджуватися контрактом з відправником продукції.

Поточна редакція Порядку виглядає так:

Рішення НКРЗІ вступить в силу після того, як його зареєструють в Мінюсті.

Економічна правда