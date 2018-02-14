Кабмін затвердив фінплан УЗ

Кабінет Міністрів затвердив консолідований фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2018 рік.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що фінплан передбачає прибуткову та інвестиційну діяльність компанії, масштабне оновлення основних засобів, збільшення капітальних вкладень у 2,5 разу, а податків та зборів до бюджету – на 19%.

За словами Євгена Кравцова, фінансовим планом Укрзалізниці на 2018-й рік передбачено дохід компанії 92,2 млрд гривень, прибуток – 0,7 млрд гривень, податки та збори до бюджету – 18 млрд гривень, капінвестиції – 26,9 млрд гривень, Обсяги вантажних перевезень планується збільшити на 2,7 % до 347,5 млн тонн.

"У рекордно швидкі терміни уряд затвердив фінплан Укрзалізниці. Це відкриває можливості для початку капітальних інвестицій, закупівель, ефективного планування роботи компанії, для старту масштабних проектів, серед яких електрифікація ключових напрямків, закупівля вантажних та пасажирських вагонів, придбання локомотивів", - розповів в.о. голови правління товариства Євген Кравцов.

За його словами, більшість капітальних інвестицій буде спрямовано на оновлення залізничного рухомого складу та підвищенню пропускної здатності вузьких місць в інфраструктурі.

Зокрема, планується придбати 30 вантажних тепловозів у лізинг, 60 пасажирських вагонів, оновити 7050 вантажних піввагонів, з яких виготовити 3600 піввагонів на власних заводах, оновити 100 фітингових платформ, модернізувати 265 пасажирських вагонів, 153 локомотиви, 100 секцій моторвагонного рухомого складу та близько 10 тисяч вантажних вагонів. Також фінпланом збільшені обсяги ремонтів рухомого складу для підтримання робочого парку.

"Серед великих інфраструктурних проектів 2018 року – електрифікація ділянок Долинська – Миколаїв, Ковель –– Ізов – Держкордон та Потоки – Золотнишине, розширення припортових ділянок, реконструкція інфраструктури на дільниці Пологи – Комиш-Зоря, а також закінчення робіт на Бескидському тунелі і введення його в експлуатацію", – розповів Євген Кравцов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.

Економічна правда